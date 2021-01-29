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Beklenen 'Gıda Komitesi' açıklaması geldi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı" dedi.

Ekonomi / 29 Ocak 2021 Cuma 12:09
Beklenen 'Gıda Komitesi' açıklaması geldi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi) Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gida fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgin sürecinin 2020 yılı gida fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir.Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salginin seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır." denildi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bakanlık, "Komitenin; gida ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmişti" sözlerini kullandı.

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