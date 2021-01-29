Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.



Koronavirüsle mücadele: Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz.



Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin.



Elon Musk ile görüşme: Uzay ile ilgili çalışmayı onlarla müşterek yaptık. Türksat 4'ü gönderdik. 5'e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Müşterek neler yapabiliriz. Bir arkadaşımız Elon Musk ile temasta olacak. Elon 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. Çok çalışıyorum diyor. Çok çalışınca da çok özeniyorum diyor.



İran ile görüşme: Bizim daha önce 30 milyar dolar gibi bir süreç vardı. 30 milyar doların üzerine çıkarma gibi hedefimiz vardı. Salgın falan, yaptırımlarla düşüş oldu. Zarif ile birazdan onları da görüşeceğiz.



