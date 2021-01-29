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ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson’dan aşı müjdesi!

Dünya genelinde hız kazanan aşı uygulamalarında yeni bir müjde, ABD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson'dan geldi. Geçtiğimiz haftalarda geliştirdiği aşının yaygın kullanımı için Avrupa Birliği’ne başvuru yapacağını bildiren şirket, aşı uygulamasındaki umut veren test sonuçlarını paylaştı.

Dünya / 29 Ocak 2021 Cuma 18:13
ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson’dan aşı müjdesi!

Koronavirüs salgınında aşı çalışmaları devam ederken, birçok ilaç şirketi art arda aşı etkinlik sonuçlarını paylaşıyor.

Aralarında Pzifer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, SputnikV, Moderna ve Novavax'ın da olduğu birçok aşı, koronaviürs salgını için umut teşkil ederken, yeni bir aşı haberi ABD'den geldi.

AĞIR VAKALARDA YÜZDE 85 BAŞARI

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının başarı oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta New England Journal of Medicine'da yayınlanan sonuçlara göre, aşı uygulamasına katılan deneklerin tamamında 57 gün içinde antikor oluşumunda başarı kaydeden Johnson and Johnson, antikor üretimindeki oranlarıyla öne çıktı.

Janssen Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Mathai Mammen, ABD medyasına yaptığı açıklamada yeni aşının mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs salgınında yüzde 85'lik başarı gösterdiğini söyledi. Mammen, yeni koronavirüs varyantlarına karşı test edilen aşının semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 66 etkili olduğunu vurguladı.

KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDE YÜZDE YÜZ ETKİLİ

Mammen, 'Tek dozluk aşımızın oldukça etkili olduğunun müjdesini vermek isterim. Son verilere göre aşı, şiddetli koronavirüs vakalarında yüzde 85, hastaneye yatış veya ölüme karşı da yüzde 100 etkili.' İfadelerini kullandı.

Johnson and Johnson'ın tek dozluk aşısının şubat ortasına kadar Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan onay alıp piyasa sürülmesi bekleniyor.

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