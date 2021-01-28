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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin kasaları açıldı: Parayı arkadaşım unuttu

Savunma sanayisindeki projeleri yabancı firmalarla paylaştığı iddiasıyla tutuklanan eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin’in bankalarda kiralık kasaları bulundu. Özbilgin kasalardan çıkan 1 milyon Euro ve 500 bin doları, “Borsadan ve Bitcoin’den kazandım” diyerek savundu. Özbilgin evinde çıkan 1.5 milyon Euro için de “Arkadaşım unuttu, sonra alacaktı." dedi.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 08:40
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin kasaları açıldı: Parayı arkadaşım unuttu

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) 'köstebek' ortaya çıkarılmıştı. SSB'ye ait proje bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçundan tutuklandı.



Evinde yapılan aramada bavul içinde bulunan 1.5 milyon Euro'yu, 'Parayı arkadaşım arabamda unuttu. Ben de evimde saklıyordum' diyerek açıklayan Özbilgin'in bankada özel kiralık kasaları olduğu da belirlendi.

Organize polisi, Cumhuriyet Savcısının gözetiminde bankadaki özel kasaları açtı.

BITCOIN'DEN KAZANDIM

Özbilgin'e ait bankadaki kiralık kasalardan 1 milyon Euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) çıktı. Özbilgin, banka kasalarında çıkan paraları sanal para birimi 'bitcoin' ile açıkladı. Özbilgin ifadesinde, '2017-2018 yıllarında dolar bazında bankaya yatan paralar, borsada ve bitcoinden kazandığım paralara ilişkin gelirimdir. Paraların bir kısmı ise annemin vermiş olduğu paralardır. Annemin bu paraları, Hasanbeyli'de dedemden kalan ve satılan dükkanların satışı sonrasında verdiği paralardır. 2019 yılı içerisindeki 178 bin 400 ve 200 bin liralık nakit paralar yine borsa, bitcoin ve maaş tasarruflarımdır' dedi.



6 KİŞİ DAHA ŞÜPHELİ

Şüphelilerin ifadesi, HTS kayıtları ve telefon görüşmelerinin analizinin ardından soruşturma derinleştirildi. Hürriyet'in haberine göre, şüphelilerle telefon görüşmeleri yapan ve zarflar içinde rüşvet parası aldıkları belirlenen 3'ü Savunma Sanayii Başkanlığı'nda uzman 6 kişinin daha şüpheli olarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



İKİNCİ DALGADA ÜÇÜ ASKER DÖRT GÖZALTI

Ankara'da, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 3 asker ile bir sivil gözaltına alındı. Soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta da gözaltına alınan 6 kişiden biri olan E.Ö. olduğu öğrenildi. Şüpheliler, 'devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak'la suçlanıyor. Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıkları iddia edildi. Gözaltına alınan iki emekli albayın, soruşturmadan kısa süre önce emekliye ayrıldıkları kaydedildi.

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