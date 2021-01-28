Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk ayrımı

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte Türk siyasetinde yeni ittifaklar kuruldu.



AK Parti ile MHP Cumhur İttfakı'nı oluştururken; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Millet İttifakı'nı oluşturdu.



Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise Millet İttifakı'nın gizli ortağı olarak kaldı.



Son dönemde Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konusunda tartışmalar var.



KARAMOLLAOĞLU İLE ASİLTÜRK ARASINDAKİ YOL AYRIMI

Bu tartışmalar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir araya gelmesiyle siyaset kulislerinden medyaya taştı.



Saadet Partisi içerisinde; Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasında bir yol ayrımı yaşanıyor. İki isim arasındaki gerilim aylar öncesinde başladı.



İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA YAŞANAN KRİZ

Süreç somut olarak Temel Karamollaoğlu'nun, İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'i görevden almasıyla başladı.



Temel Karamollaoğlu, İstanbul İl Başkanlığı görevine Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'yı atadı.



Oğuzhan Asiltürk'ün desteğini alan Abdullah Sevim, koltuğunu Ömer Faruk Yazıcı'ya uzun bir süre devretmedi. Tam 19 gün.



Görevden alınan Abdullah Sevim, yaptığı açıklamada, 'YİK Başkanımızın kararı doğrultusunda görevime devam edeceğimi, 29 Kasım'daki kongrede yeniden İstanbul İl Başkan Adayı olduğumu tüm kardeşlerime ilan ediyorum.' ifadelerini kullandı.



Ancak devam eden süreçte Abdullah Sevim koronavirüse yakalandı ve Ömer Faruk Yazıcı bu dönemde İstanbul İl Başkanlığı'na giderek koltuğu devraldı.



Temel Karamollaoğlu'nun CHP ve HDP ile yakınlığı nedeniyle tabanda oluşan rahatsızlık günden güne arttı.



Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Kudüs TV canlı yayınına çıkarak önemli açıklamalar yaptı.



OĞUZHAN ASİLTÜRK: AÇIKLARSAM BÖLÜNME MEYDANA GELİR

Asiltürk, gönlünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu açık açık söylemese de niyetini belli etti.



İttifak görüşmelerinin sorulması üzerine; Asiltürk, 'Bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur.' dedi.



Oğuzhan Asiltürk, bu ifadelerinin ardından kiminle ittifak yapacaklarını seçime 1 hafta kala açıklayacaklarını söyledi.



KARAMOLLAOĞLU: İNŞALLAH ÇATLAKLAR MEYDANA GELMEZ

Temel Karamollaoğlu ise Oğuzhan Asiltürk'ün bu açıklamalarının basın toplantısında kendisine sorulması üzerine 'Parti iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Yani o Sayın Asiltürk'ün bir soru esnasında bir söz, zaten kendisi de ‘bunlar bazı sıkıntılara neden olabilir' demiş. Bizim siyasi olarak bir araya geldiğimiz arkadaşlar temel ilkeleri özümsemiş insanlardır. Onun için partimizde inşallah böyle çatlaklar meydana gelmez. Bu konularda parti içi organlarında gündeme gelir, karar verilir.' dedi.



ASİLTÜRK, İKİ ÜST DÜZEY AK PARTİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Saadet Partisi içerisinde tartışmalar devam ederken AK Parti ile Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmelerin daha önceye dayandığı ortaya çıktı.



Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce iki üst düzey AK Partili ismin, Oğuzhan Asiltürk ile bir araya geldiğini yazdı.



Saadet Partisi'nde yaşanan krizde Temel Karamollaoğlu'nun cephesinde yer alan isimlerden, Oğuzhan Asiltürk'e karşı ilk açık tepkiler de yükselmeye başladı.



KARAMOLLAOĞLU CEPHESİ: BU BİR DARBE PLANIDIR

Temel Karamollaoğlu'nun daha önce belediye başkan adayı gösterdiği Ali Aktaş, 'Oğuzhan Asiltürk, AK Parti ile ittifaka razı edemeyeceği Temel Karamollaoğlu'nu ve diğer seçilmiş kuralları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bir darbe planıdır.' dedi.