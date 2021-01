İzmir'deki siyanürlü vahşetin cezası belli oldu

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Mahmut Can Kalkan'ın yargılaması sona erdi. Mahkeme, cani ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre; siyanürlü vahşete 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.



NE OLMUŞTU?



14 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, şerbeti içtikten sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı çocuğun üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne- baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mahmut Can Kalkan, polisteki ifadesinde, 'Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi' dedi.



Adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 1 gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.