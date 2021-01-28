FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi!

Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi ve ByLock kullanıcısı Ahmet Yiğit, KKTC'de ortak operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.







Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında firari olan ve Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi ve ByLock kullanıcısı Ahmet Yiğit, Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi KKTC'de yakalanmıştır.







KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Ahmet Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındı.

