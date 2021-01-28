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CHP’li İmamoğlu rekor kırdı: Bir günde mevzuata aykırı, adrese teslim 3 ihalesi iptal edildi!

İBB ihalelerine giren firmalar, ihalelerin adrese teslim yapıldığı şikayetiyle Kamu İhale Kurumu'nun kapısını çalınca ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Nerdeyse şikayetlerin tamamına yakını haklı bulundu ve CHP'li İmamoğlu yönetimindeki ihaleler peş peşe iptal edildi. Öyle ki kurum, bir günde 3 ihalesi iptal edilen belediye olarak rekor kırdı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 13:12
CHP’li İmamoğlu rekor kırdı: Bir günde mevzuata aykırı, adrese teslim 3 ihalesi iptal edildi!

İBB yönetimindeki zaafiyet ve beceriksizlik hizmetlerin yanı sıra ihalelerde de görüldü. İBB ve iştiraklerinin çıktığı çok sayıdaki şaibeli ihale, ihaleye katılanların şikayeti üzerine Kamu İhale Kurumu'na, (KİK) taşındı. Şikayetleri değerlendiren kurum, sayfalar dolusu şikayet edilen konuları ele aldı ve şikayetçileri haklı bularak ihaleleri iptal etti. Gelişmeler, İmamoğlu'nun, ”İhalelerde devrim süreci başlatacağız” vaadinin bir yalandan ibaret olduğunu ortaya çıkardı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine gündemde. İmamoğlu'nu bu kez gündeme taşıyan önemli konu başlığı ise İBB ve belediyeye bağlı şirketlerin çıktıkları milyonlarca dolarlık adrese teslim düzenlenen ihaleler. Şaibe barındıran bu ihalelerin KİK'e şikayet edilmesiyle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da bir günde en çok ihalesi iptal edilen belediye başkanı unvanı kazandığı ve yerel yönetim tarihine olumsuz bir şekilde kaydedildiği görüldü. Koltuğa oturduğundan bu yana hemen hemen her ihalesi tartışma konusu olan İmamoğlu'nun, İETT üzerinden çıktığı Toplu Ulaşım Bakım ve Onarım ihalesi de ‘mevzuata aykırı' gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbul halkına ihalelerin canlı, rekabet ortamında katılımcı bir anlayışla yapılacağı sözü veren ve sözde devrim süreci başlattığı yalanını pompalayan İmamoğlu'nun, yüzlerce milyon TL.'lik ihaleleri önce belediye şirketlerine ardından da alt şirketlere davet usulü devrettiği ve rant trafiğini ahbap-çavuş ilişkisi kapsamında yandaş şirketlere akıttığı tespit edildi.

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