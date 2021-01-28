Altun: Cumhurbaşkanımıza yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar

İletişim Başkanı Altun, "Toplumsal sorumluluk taşıması gerek aktörler, cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar. Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırı, son günlerde militan söylemiyle kendini gösteriyor" açıklamasında bulundu