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Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

İYİ Parti’nin FETÖ ile olan bağlantısını deşifre ettiği için partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ zehir zemberek açıklamalarına devam ediyor. İYİ Parti’nin ihraç kararına mahkemeden gelen iptal kararına rağmen Özdağ’ı saf dışı bırakma durumu devam ederken Meral Akşener’in Özdağ’a randevu vermediği ortaya çıktı. Özdağ, Akşener’e kızgın olduğunu söyleyerek “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” dedi.

Siyaset / 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:20
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

İYİ Parti'nin kurultayında ortaya çıkan kara listedekiler arasında partinin kurucu üyelerinden olan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın da isminin bulunması şoke etkisi yaratmıştı.

Parti içindeki gruplaşmayı itiraf eden Ümit Özdağ'ın özellikle İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısını canlı yayında açıklaması siyasette yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarmıştı.

Özdağ'ın İYİ Parti'nin FETÖ bağlantısını ortaya çıkarması Meral Akşener ve diğer yöneticileri rahatsız etmiş, Özdağ önce disipline gönderilmiş sonra ihraç edilmişti.

Söz konusu ihraca itiraz eden Özdağ konuyu yargıya taşımıştı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

Tüm bu yaşananlar gündemde bomba etkisi yaratırken Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre Ümit Özdağ, "Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu FETÖ'cü değil mi diyeyim" dedi.

Ümit Özdağ, Cumartesi günü Meral Akşener'den görüşme talebinde bulunduğunu ancak henüz bir geri dönüşün olmadığını açıklayarak "Meral Hanım'a çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ ORAYA DA DAVET EDİLMEDİ

Mahkemenin iptal kararına rağmen henüz ihraç ile ilgili yeni bir işlem yapmayan İYİ Parti yönetimi, yeni sistem ile ilgili olarak tüm İYİ Partili vekillere bilgilendirme yaparken Ümit Özdağ'ı yine saf dışı bıraktığı ortaya çıktı. "Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" derken Özdağ'ın yeni parti kurup kurmayacağı büyük merak konusu oldu.

Meral AkşenerMilletvekiliAbdulkadir Selvi

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