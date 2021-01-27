Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

İYİ Parti'nin kurultayında ortaya çıkan kara listedekiler arasında partinin kurucu üyelerinden olan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın da isminin bulunması şoke etkisi yaratmıştı.



Parti içindeki gruplaşmayı itiraf eden Ümit Özdağ'ın özellikle İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısını canlı yayında açıklaması siyasette yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarmıştı.



Özdağ'ın İYİ Parti'nin FETÖ bağlantısını ortaya çıkarması Meral Akşener ve diğer yöneticileri rahatsız etmiş, Özdağ önce disipline gönderilmiş sonra ihraç edilmişti.



Söz konusu ihraca itiraz eden Özdağ konuyu yargıya taşımıştı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.



Tüm bu yaşananlar gündemde bomba etkisi yaratırken Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.



Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre Ümit Özdağ, "Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu FETÖ'cü değil mi diyeyim" dedi.



Ümit Özdağ, Cumartesi günü Meral Akşener'den görüşme talebinde bulunduğunu ancak henüz bir geri dönüşün olmadığını açıklayarak "Meral Hanım'a çok kızgınım" ifadelerini kullandı.



ÖZDAĞ ORAYA DA DAVET EDİLMEDİ



Mahkemenin iptal kararına rağmen henüz ihraç ile ilgili yeni bir işlem yapmayan İYİ Parti yönetimi, yeni sistem ile ilgili olarak tüm İYİ Partili vekillere bilgilendirme yaparken Ümit Özdağ'ı yine saf dışı bıraktığı ortaya çıktı. "Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" derken Özdağ'ın yeni parti kurup kurmayacağı büyük merak konusu oldu.