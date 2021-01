Herkes bu haberi bekliyordu! Yerli aşıda flaş gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bizzat laboratuvarlarına kadar giderek birçoğunu yakından takip ettiği yerli koronavirüs aşı çalışmalarından güzel haberler gelmeye başladı. Bahar ayları için öngörülen yerli aşı takviminde artık Şubat'a yaklaştığımız bu günlerde olumlu veriler elde edilmeye başlandı.



İşte kovid-19 mücadelesinde geliştirdiğimiz yerli aşılarımızdan son dakika görüntüleri ve bilimsel çalışmalardaki son duruma dair kritik bilgiler;



YERLİ AŞIDA FAZ-2 MÜJDESİ



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen çalışmalar, diğer hastalıklara yönelik yerli ve milli aşıların üretilmesi için de zemin oluşturuyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteğiyle sürdürülen 17 yerli aşı çalışması bulunuyor. Bu gelişmeler ışığında çalışmaları takından takip edilen yerli koronavirüs aşı çalışmalarından Faz-2 müjdesi geldi.



ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE FAZ-2 GÖNÜLLÜ SÜRECİ



Erciyes Üniversitesi tarafından yürütülen inaktif Kovid-19 aşısı çalışmalarında, Faz-2 aşamasında yer alacak gönüllülerin belirlenmesi ve sağlık kontrollerinin yapılması sürecine başlandı.



2 AY İÇERİSİNDE FAZ-3



Faz-2 kapsamındaki aşılamaya da en geç şubatta başlanması ve bu aşamanın 2 ay içinde tamamlanarak Faz-3'e geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca 3 inaktif aşı çalışması Faz-1 insan deneyleri aşamasında bulunuyor. Bunun yanında 3 inaktif, 2 adenovirüs ile virüs benzeri parçacık (VLP) temelli Kovid-19 aşısı çalışmalarında klinik öncesi aşama bitti. Bu aşılarda da insan deneylerine başlanması için gün sayılıyor. Diğer yerli aşı çalışmaları, klinik öncesi safhada bulunuyor.



'YERLİ AŞIDA 17 RAKAMI ÜLKEMİZ İÇİN ZENGİNLİK'



Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay, yerli aşı çalışmalarının sayısı ve çeşitliliğinin önemine işaret ederek, 'Bildiğimiz aşı geliştirme yöntemlerinin neredeyse tamamı yerli aşı çalışmaları kapsamında uygulanıyor. Bu ülkemiz için bir zenginlik' dedi. Farklı yöntemlerle geliştirilen aşıların etkililiklerinde değişiklikler olabildiğini kaydeden Okay, 'Her aşı çeşidi her hastalık için uygun olmayabiliyor. Kovid-19 yeni bir hastalık olduğu için hangi aşının daha etkili olacağı konusunda da yüzde 100 netlik yok. Piyasaya çıkan inaktif, mRNA aşıları var. Bunların etkililikleri farklı düzeylerde oluyor. Ülkemizdeki yerli aşı çalışmaları bu anlamda zenginlik taşıyor' ifadelerini kullandı.



Doç. Dr. Semra Aydın ise 'Kovid-19 aşılarının üretimine ilişkin çalışmalar, tecrübe kazandığımız, altyapılarımızı oluşturduğumuz, deneyimli personel yetiştirdiğimiz sürecin oluşmasını sağlıyor. Bu süreç, ileride yeni aşıların üretiminde ya da Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı veya erişkin aşılama takvimlerindeki aşıları yeniden ülkemiz bünyesinde, yerli ve milli olarak üretmek için avantajlar sağlayacak' şeklinde konuştu.