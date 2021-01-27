HDP’li vekil Nuran İmir’in, el çabukluğuyla aldığı telefondan terör örgütüne ait veriler çıktı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, gözaltına alınan E.O'nun el çabukluğu ile alıp çantasına koyduğu cep telefonunda örgütsel içerikli fotoğraf, video ve yayınlar çıktı.



Telefonda silme işlemi yapılmasına rağmen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurtarılan verilerde, terör örgütü PKK mensuplarına ait fotoğraflar aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir JINNEWS haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve videonun bulundu.



NE OLMUŞTU?



HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalıştı.