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Adı taciz skandalına karışan başkan görevi bıraktı

Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, Skandalın ortaya çıkmasının ardından görevi bıraktı

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
Adı taciz skandalına karışan başkan görevi bıraktı

Evli kadınları taciz ettiği öne sürülen ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç görevini bıraktı. Geçen hafta yaşanan ve ortaya çıkan taciz skandalının ardından CHP Genel Merkezi'nin istifa etmesini istediği öğrenilen Sıbıç, görevini yönetim kurulu üyesi Rehber Kesik'e devretti.

Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.

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