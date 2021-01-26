Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor.



İŞTE 26 OCAK'IN KORONAVİRÜS TABLOSU!







SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.



