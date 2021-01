Türkiye Değişim Partisi'nde ilk durak Düzce!

Yakın zaman içinde Mustafa Sarıgül önderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



“DÜZCE SAKLI BİR CENNET”



Düzce'nin saklı bir cennet olduğunu, ancak şehrin gerekli değeri göremediğini belirten Bozfırat, “Düzce Türkiye için kadim ve önemli bir şehir. Düzce, Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün yakından ilgilenip takip ettiği bir şehir. Düzce kendi bölgesinde saklı cennettir. Ama bu saklı cennet maalesef değerini görememektedir” dedi.



Düzce'nin sorunlarını bildiklerini ve Düzce ile ilgili vizyon projeler hazırladıklarını belirten Bozfırat, “Düzce'de gerek çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları, bunun yanı sıra şehirde yaşanan trafik sıkıntılarını biliyoruz. Düzce için arkadaşlarımız projeleri hazırlayıp vizyon projelerle Düzcelilerin yanlarında olacağız, projelerimizi başlatacağız” şeklinde konuştu.



“TÜM VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞI KURACAĞIZ”



Vatandaşların Türkiye Değişim Partisi'yle arasında bir gönül bağı kurulacağını belirten Bozfırat, “Biz Süleyman Demirel'in esnafa yakınlığını, Bülent Ecevit'in insanca hakça düzeni, nezaketini zarafetini demokrasi anlayışını, 'İnsanları kesin çizgilerle ayırmayın' diyen rahmetli Özal'ın da pratik çözümlerin alarak yolumuza devam eden Türkiye'nin yepyeni bir siyasi partisiyiz. Hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımız, Türkiye Değişim Partisi'yle arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız” dedi.



“ÖNCE ÜLKEMİZDE EKMEĞİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ, SONRA ADİLCE BÖLÜŞECEĞİZ”



Türkiye Değişim Partisi'nin hiçbir ideolojinin sözcüsü ya da odağı olmayacağını belirten Bozfırat, “Biz ülkemizde herkesin kardeşi olacağız, dert ortağı olacağız, biz ülkemizde herkesin derdine çare bulan, çözüm bulan tek parti biz olacağız. Ankara'da artık siyaset koridorlarında değil vatandaşlarımızın sağduyusunda olacağız. Biz yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye'deki milyonların dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisi olacağız. Kardeşlik hukuku ile her şeyi çözeriz. Milletimizin mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, milletimizin huzurunu kim bozuyorsa Türkiye Değişim Partisi olarak onların karşısında dimdik duracağız. Milletimizi işsizlikten kurtaracağız. Geliri mutlaka tabana yayacağız. Asgari ücreti mutlaka çözeceğiz. Önce ülkemizde ekmeğimizi büyüteceğiz, sonra adilce ve halkça bölüşeceğiz. Türkiye Değişim Partisi normal zamanında yapılacak olan ilk seçime hazır olacaktır. Ve Türkiye Değişim Partimiz er geç iktidar olacaktır. Ama çok geç değil” ifadelerini kullandı.