Prof. Dr. Bilgöl'den CHP'li Tanrıkulu'na tokat gibi cevap!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır hakkındaki skandal sözlerine Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yılmaz Bingöl'den tokat gibi cevap geldi.



CHP İstanbul Milletvekili SEzgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır hakkındaki 'Diyarbakır kayyumunun yasal olsa da etik ve ahlaki olmayan maaş-dışarıdan getirilen çalışanlar konusunda yaptığı haberden dolayı tebrik etmemiz gerekiyor' sözleri büyük tepki çekmişti.



Siyaset bilimci Prof. Dr. Yılmaz Bingöl'den CHP'li Tanrıkulu'nun skandal açıklamalarına tokat gibi cevap gecikmedi. Bingöl Tanrıkulu'na '“Sayın Tanrıkulu Diyarbakırlısınız, İstanbul milletvekilisiniz, etik anlayışınıza göre ithal misiniz, ihraç mısınız? CHP idaresindeki belediyelerde, aynı kadroların sayısı ve özlük hakları nelerdir?” diye sordu.



HAZMEDEMEDİLER



Tanrıkulu, Sosyal medyada kendisiyle yapılan röportajda Diyarbakır ile ilgili skandal sözler sarfetmiş sonra haberi yapan gazeteyi; “Diyarbakır kayyumunun yasal olsa da etik ve ahlaki olmayan maaş-dışarıdan getirilen çalışanlar konusunda yaptığı haberden dolayı tebrik etmemiz gerekiyor” diyerek, kara propagandanın gönüllü destekçisi olmuştu.



TANRIKULU'NA ZOR SORU!



Sezgin Tanrıkulu'nun skandal açıklamalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Bingöl twitter'dan cevap verdi. Bingöllü olan ve Diyarbakır'daki görevi nedeniyle Sezgin Tanrıkulu tarafından ithal olarak tanımlanan Bingöl; “Sayın Tanrıkulu Diyarbakırlısınız, İstanbul milletvekilisiniz, etik anlayışınıza göre ithal misiniz, ihraç mısınız? CHP idaresindeki belediyelerde, aynı kadroların sayısı ve özlük hakları nelerdir? Açıklar mısınız, kıyaslar mısınız? Hadi Buyurun.” dedi.



Öte yandan Bingöl, Son 5 yılda teröre karşı verilen mücadele meyvelerini vermesiyle son bir yılda çehresi değişen, Diyarbakır'ın gelişmesinden bir takım çevrelerin rahatsız olduğunu, ifade etti.







