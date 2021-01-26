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CHP HDP arasında 'Bizi ispiyonladınız' kavgası!

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan CHP’li Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasının PKK’nın hücre evini andıran görüntülerini ortaya çıkarması üzerine HDP’liler, ittifak ortağı CHP’li belediyeye ateş püskürdü. İlçe binasındaki terörist başının fotoğraflarına ve ele geçirilen PKK’nın eğitim notlarına bir açıklama getiremeyen HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, olanı ortaya çıkaran CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 13:23
CHP HDP arasında 'Bizi ispiyonladınız' kavgası!

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın PKK terör örgütünün hücre evini andıran görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu binaya operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda belgeye el konulmuştu. İlçe başkanlığı binasını dezenfekte etmek için gelen CHP'li belediye ekiplerinin çektiği fotoğraflar üzerine kamuoyunun haberdar olduğu görüntülerde duvarlarda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yer alıyordu.



Düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi. HDP kanadı ise yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken görüntülere dair bir açıklama yapamazken ilçe binası görüntülerini çekip bu görüntülerin yayılmasına neden olan belediye dezenfekte ekipleri üzerinden CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yüklendi. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, belediyeden gizli çekim yaptıkları için şikâyetçi olduklarını söyledi.



HDP, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞİKâYETÇİ OLDU

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu karelerin 6 ay önce çekildiğini söyleyerek 'Asıl biz belediyeden şikâyetçiyiz' dedi. Avcı şu ifadeleri kullandı: 'Belediyenin gönderdiği ekip görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır. Diğer yandan; partimiz halka açıktır, dileyen giriyor çayını içiyor, sohbetini ediyor. Yaratılan algı boşunadır. Resimler, posterler, pankartları sadece binalarımızda değil, basın açıklamalarında da kullanıyoruz'

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