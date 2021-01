CHP'de bir tecavüz vakası da Antalya'da! Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda yine tek kelime etmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Partisindeki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin odağında olan Kılıçdaroğlu'nun bu kez olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyordu.



Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada 'Halkın sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir hatta görevin ötesinde namus borcumuzdur. Bunun mücadelesini her yerde ve ortamda vermek zorundayız' demesine rağmen kendi partisindeki sorunlara sessiz kaldı ve bir grup toplantısında daha CHP'deki cinsel suçları görmezden gelmeyi tercih etti.



BİR SKANDAL DA ANTALYA'DA



Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmayı tercih ettiği vakalara bir yenisi daha eklendi. Antalya Aksu'da yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren parti üyesi Nurcan Y., (39), hamile kaldığını ve bebeğinin düşmesi için K.Y. tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını iddia etti.



Nurcan Y., açıklamasında, yalnızca tecavüz ve şiddet değil, aynı zamanda K.Y. tarafından yaklaşık 250 bin TL zarara uğratıldığını dile getirdi. Nurcan Y. ayrıca, K.Y.'nin resmi nikahlı eşi ve dini nikahlı diğer 3 eşinden toplam 5 çocuğu olduğunu iddia ederek, K.Y. ve ailesini dolandırıcı çetesi olmakla suçladı.



'YAYLADAN DÖNERKEN ÇEŞME BAŞINDA TECAVÜZ ETTİ, REZİL OLMAMAK İÇİN DİNİ NİKAHLA EVLENDİM'



Kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve İlçe Başkanı K.Y. ile bu vasıtayla tanıştığını belirten Nurcan Y., Aksu'da düzenlenen yayla şenliklerinden dönerken K.Y. tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek, 'Ben o dönemde bir fabrikada çalışıyordum. CHP'ye üyeyim. Kendisiyle partiye gidip, gelirken tanıştım. O zamanlar böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Aksu'da yayla şenlikleri oluyordu. Yayladan dönerken gece saatlerinde ben su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım. Sonrasında da adım çıkmasın, rezil olmayayım diye dini nikahla evlendim. O dönemlerde ailem, K.Y. ile olmama çok karşı çıkmıştı. Ama ben dinlemedim' dedi.



'KÖPEKLERE YAPILAN UYGULAMAYLA ÇOCUĞUMU DÜŞÜRTTÜRDÜ'



Tecavüzün ardından K.Y. ile ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Nurcan Y., hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, 'Çocuğumu düşürmek için beni darp etti. 'Sen de diğerleri gibi çocuk doğurup, benden para istersin' diyordu. Bu yüzden çocuğu doğurmamı istemiyordu. Köpekler hamile kaldığı zaman düşük yapması için kolanın içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Bende içerisine aspirin attım onu içtim. 1 hafta kadar karnım ağrıyordu zaten sonrasında da düşük yaptım' ifadelerini kullandı.



'BENİ 4 YIL OYALADI, 85 BİN TL PARA VERDİM'



O dönemlerde Başkan K.Y.'nin, sürekli kendisinden para istediğini aktaran Nurcan Y., 'K.Y. ile 2016 yılında birlikteliğimiz başladı. Eşiyle anlaşamadığını ve ayrılacağını söyleyerek, beni 4 yıl oyaladı. Evlenme vaadiyle beni yıllarca kandırdı. Hatta o zamanlar eşinin kardeşiyle aynı dükkanda iş yapıyorlardı sonrasında göz boyamak için dükkanları ayırdılar. Yeni dükkana malzeme, vergi parası için benden para istedi. Bende kendisine 85 bin TL üzerinde bir para verdim. Sonra trafik kazası yaptı. Ben kendisine yeni araba aldım. Aldıktan 1 gün sonra arabayı oğlunun üzerine geçirdi. Kendisine daire aldığı zamanda da maddi açıdan destek oldum. Beni kandırıp, durdu. Başkanlığının düşmesinden dolayı korktuğu için de beni susturmak adına sürekli dövüyordu' ifadelerini kullandı.



'CHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISIYLA İLİŞKİLERİ DALA DEVAM EDİYOR'



Nurcan Y., 2018 yılının sonlarına doğru CHP İlçe Başkanı K.Y.'nin eşinin kendisini arayarak iş yerine çağırdığını ve kocasının kendilerinden hariç 3 tane daha karısı olduğunu söylediğini dile getirdi. Nurcan Y., 'İş ciddiye binince resmi nikahlı karısı ve kızı beni arayarak, dükkanlarına çağırdı. Gittiğimde kızı, oğlu ve eşi karşımdaydı. Sonra eşi bana, 'Seninle evleneceğini mi sanıyorsun?' dedi.



Bende kendisine evlenip evlenmemesinin umurumda olmadığını yalnızca verdiğim paraları geri istediğimi söyledim. Eşi bana bizden hariç 3 tane daha dini nikahlı karısı olduğunu söyledi. Onlardan da toplam 5 çocuğu varmış. 2019 yılının başlarında de bir sevgili daha edinmiş. O kişi de Aksu CHP İlçe Başkan Yardımcısı. O kadın da evli ve ilişkileri hala devam ediyor' şeklinde konuştu.



'KATİL OLMAYI GÖZE ALDIM'

Yaşadıklarının ardından cinnet geçirdiğini ve K.Y.'yi öldürmek için satırla ilçe binasına gittiğini anlatan Nurcan Y., '2019 yılında karakolluk olduk. Başka bir kadının evinde bastım. Sonra paramı vermesini istedim vermedi. Ayrılmak istedim, peşimi bırakmadı. Sürekli beni arayarak taciz etti. Telefon numarasını engelledim bu sefer de başkalarına arattırdı. Aksu'da herkes neyin ne olduğunu biliyordu. K.Y.'yi kimse sevmiyordu. Bir gün beni aradılar K.Y.'nin ilçe binasında olduğunu söylediler. Ben de en sonunda cinnet geçirdim. Öldürmek için Aksu CHP İlçe Binası'na gitmeye karar verdim. Evde tüfek aradım bulamadım. Esnafa gittim tüfek almak için ama kimse bana katil olmayayım diye tüfek vermedi. Evden satır aldım ve ilçe binasına gittim. Aşağıya inmesini bekledim geldiğini görünce arabasını parçaladım. Bir daha beni aramamasını söyledim. Sonra beni şikayet etmişler. Ne yaparsa yapsın. Korkum yok. Ben katil olmayı bile göze aldım' dedi.



'CHP GENEL MERKEZİ KONUNUN ÜZERİNİ KAPATIYOR'



Tüm bu yaşananlardan CHP Genel Merkezi dahil olmak üzere CHP Antalya İl ve İlçe Başkanlıklarının haberdar olduğunu ancak konunun üzerini örtmeye çalıştıklarını ileri süren Nurcan Y., 'Beni hala aramaya devam ediyor. Huzurumu bozuyor. Ben durumu adliye, polis, CHP Genel Merkezi, CHP Antalya İl Başkanlığı her yere bildirdim. Adamın arkası sağlam diye hiç kimse bir şey demiyor. CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek, ayrıca CHP Eski İl Başkanı Ahmet Kumbul bu adamın akrabaları. Herkes bu adamın pisliklerini biliyor. Genel merkez de bile örtbas ediyorlar. CHP İl Binası'na gittim. İlgilenmediler' ifadelerini kullandı.



'EVRAKLARIMI NEDEN ALDIN BAY KEMAL?'



Yaşadıklarını belgelediği evrakları genel merkeze gönderdiğini ancak hiçbir şekilde dönüş yapılmadığını söyleyen Nurcan Y., 'Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'Bay Kemal' diye. Bende Bay Kemal'e sesleniyorum. Bu kadar evrakları neden almışlar benden. Tüm evraklarım CHP Ankara Genel Merkezi'ne gitti. Genel Merkezden bana hiçbir şekilde dönüş yapmadılar. CHP İl Başkanlığı'na da dilekçelerimi gönderdim. Benden dilekçe almak istemediler bende kargoyla gönderdim. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Onlar da bana dönüş yapmadı' diye konuştu.



AKSU'NUN SAHTE DAMADI



CHP'li başkan K.Y. ve ailesinin dolandırıcılık çetesi olduğunu düşündüğünü belirten Nurcan Y., 'Bence bunlar çete. Daha önce sahte gelinlere şahit olduk. K.Y. de Aksu'nun sahte damadı. Karılarından birisi öz teyzesinin kızı, bir tanesi öz dayısının kızı. Bunları bir de marifet gibi anlatırlar. Ortaya pislikleri çıktı. Bunlar dolandırıcı. Adam bu işi ticarete dökmüş. Benim paralarımla çocuklarını okuttu. Üzerindeki montuna kadar ben aldım. Karısı, çocukları, babası her şeyi herkes biliyor. Beni yıllarca maşa olarak kullanmış. Benim onurumu ayaklar altında kaldı. O hayatta kaldıysa yatıp kalkıp Aksu'nun esnafına dua etsin' sözlerine yer verdi.



'MAHKEMEYE BAŞVURDUM'



Nurcan Y., son olarak K.Y. hakkında, 'Zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit', 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama', 'kamu gücünü kullanarak alt kamu personeli hakkında tahakküm kurmak', 'süreklilik arz eden şekilde dayak atma', 'psikolojik ve ekonomik şiddet uygulama' suçlarından dava açtığını ancak savcılık tarafından uzlaştırmaya gönderildiğini kaydetti. Zor durumda olduğunu vurgulayan Nurcan Y., 'Ben bu konuyu farklı yollarla çözerim ama psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bir kadın olarak hak etmediğim şeyler yaşatıyor bana' şeklinde konuştu.



'KIZIMI 250 BİN TL ZARARA SOKTU'



Mahkemede verdiği ifadede, kızı Nurcan Y.'nin 250 bin TL zarara sürüklendiğini belirten anne F.Y. ise, 'Kızım evde sürekli bir şeyler satmaya başladı. Koyunlarımız, tavuklarımız vardı onları da sattı. Arsa alacağım deyip 20 bin TL kredi çektirdi. Sonra ek hesabımdan 15 bin TL çektirdi. Bu sefer borcu olduğunu söylemişti. K.Y.'nin kızımla Ankara'ya CHP seçim çalışmasına gidiyor zannederken Korkuteli'nde kızımla zorla birlikte olduğunu öğrendim. Fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış, borca sokmuş şimdi her şeyi inkar ediyor. Kızım Nurcan Y.'ye, borçlarından dolayı icra geldi' dedi.



BU İLK SKANDAL DEĞİL



İşte CHP'yi karıştıran ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalarak üzerini örtmeye çalıştığı taciz skandalları:



MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ UMUT K.'NİN TACİZİ



CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede 'Cinsel saldırı', 'Hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.



İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi.



Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.



'DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI'



İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istemediği ancak şüpheli Umut K.'nin kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, mağdur kadın Z.Y.'nin şüpheli Umut K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı.



TACİZ EDİP 'KIZ REŞİTTİ' DEDİLER



Bir başka taciz skandalı da Bursa CHP Osmangazi ilçe başkanlığında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre göre Mete Akyolcular saat 23.00'te 'pişt' diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi' demesi üzerine M.A., 'Bana abi deme' cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez 'Neden abi demeyeyim ki' diye sorunca M.A, 'Senden hoşlanıyorum' karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.



ANNESİ TACİZİ ÖĞRENİNCE...

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız 'İnceleyeceğiz' denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü. M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.



VASFI YOKKEN TACİZ ETMİŞ!



Olayın 3 yıl önce yaşandığını, tacize uğrayan mağdurun yaşının ise 18'den küçük olmadığını belirten CHP İl Başkanı İsmet Karaca, 'Söz konusu olay İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın partide bir vasfı olmadığı dönemde yaşanmıştır' diyerek CHP içerisindeki taciz olayının yaşandığını doğrularken kullandığı bu ifade ile söz konusu şahsın tacizi CHP'de başkan olmadan önce yaşandığını iddia ederek 'Sanki başkan olmaması her şeyi temize çıkarıyormuş' gibi davrandı.



TACİZ TAMAM DA 'KIZ REŞİTTİ!'



Karaca 'Ayrıca kızın yaşının 18'den küçük olduğu doğru değildir' diyerek, tarafların makam ve yaş durumlarının tacize engel olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı. Akıllara durgunluk veren ve tacizi normalleştirmeye çalışan açıklama, yaptığı tacizi herkes tarafından bilinen Mete Akyolcular'ın daha sonra partinin ilçe başkanı yapılması, CHP'de yaşanan akıl tutulmasını gözler önüne serdi.



CHP BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA DA TACİZ REZALETİ



Koronavirüs ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.



ERKEKLER: BİZ DE TACİZ EDİLDİK



İki kadın durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek kadınları dinledi, gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.



'ZORLA ÖPMEYE KALKTI' YER: SULTANGAZİ



İddia sahibi genç kadın yardım vaadiyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştığını, ilk başlarda kendisine başkanın yardımcı olduğunu ama sonradan cinsel saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü. İşte mağdur kadının iddiaları:



'KÖTÜ GÖZLE BAKMAYA BAŞLADI'



Genç kadın cezaevindeki eşinden tehdit aldığını CHP Kadın Kolları'na iletince ilçeye davet edildiğini, burada CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştırıldığını ifade etti. Genç kadın, 'A. Abla ile ben odasına girdik. 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı' dedi.



'ZORLA ÖPMEYE KALKTI'



Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'ye anlattığını, kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı: 'Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı.'



DARP EDİP TEHDİTTE BULUNDU



Genç kadının yaşananları anlatmasından korktuğu için M.P bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, 'Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı' dedi.



PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI



Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü. Mağdur kadın, 'Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar' diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.



İLÇE BAŞKANI GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI



CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.



'ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ…'



Partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, 'Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim' dedi.



SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ



G.Ö.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, partili genç kızın, 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak il gençlik kongresi ile ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.'nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli G.Ö.A., suçlamaları inkar etti. İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.