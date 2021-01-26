ABD'de sular durulmuyor. Son aylarda başkanlık seçimi ve yemin törenine odaklanan ülkeden yine dünyayı sarsan görüntüler geldi. Aylardır süren polis şiddetine yönelik protestolarda polis kuvvetleriyle siviller arasındaki gerginlik tırmandı.



Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, tüm dünyayı dehşete düşüren korkunç bir olaya imza attı.



Tacoma şehir merkezinde bulunan meydanda yoğun bir kalabalığın toplandığı ihbarı alam polis ekipleri, olay yerine gitti. 100'den fazla kişinin ve onlarca otomobilin yolu kapattığını tespit eden polis güçleri, kalabalığı dağıtmak istedi.



Kalabalığın, ünlü Hızlı ve Öfkeli filmindeki gibi sokak yarışları düzenlemek için toplandığı bilgisi yayılırken, ekipler insanları dağıtmak istedi. Ancak kalabalığa müdahale etmek isteyen polis ekipleri, onlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Destek isteyen polis ekipleri, bekledikleri ek kuvvetin gelmemesinin ardından kalabalığa aracıyla müdahale etti.



Hafta sonu akşam saatlerinde yaşandığı bildirilen ve görüntülerinin de sosyal medyada yayınlandığı feci olayda, Tacoma Polisi'ne ait etrafı insanlarla çevrili devriye aracı, ileri fırlayarak yaklaşık beş kişiyi yere düşürüyor.



Deprem etkisi yaratan görüntülerde polis aracı, kaldırımda yatan bir kişinin üzerinden geçiyor. Şoke eden görüntüler internette hızla yayıldıktan sonra adeta infial yarattı.



ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Polis aracının üzerinden geçtiği adamın sağlık durumu ve yaralarının ciddiyeti hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yaralının tedavi için yerel bir hastaneye götürüldüğü açıklandı.



PROTESTOLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Olayların ardından ABD Başkanı olduğu dönemde Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketinden yaklaşık 200 protestocu sokaklara indi.



ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Protestocular, bir barikat ve ABD Bayrağı kullanarak iki yangın çıkardılar. Protestocular onlara yaklaşırken düzinelerce Tacoma polis memuru bisikletlerle yan yana dizilerek yolu kapattı.



Sologanlar atan göstericiler, etraftaki binalara sprey boya kullanarak aralarında 'polislere ölüm'ün de olduğu yazılar yazdı. Bazı dükkanların ve civardaki otomobillerin camları kırıldı.



Manuel Ellis'in 2020'de polis nezaretinde öldüğünü yazan bir pankartın bulunduğu barikat, Tacoma şehir merkezindeki bir kavşakta yolu kesmekte kullanıldı.



Tacoma Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, direksiydaki polis memuru daha sonra 'güvenli bir noktada durdu' ve yardım istedi. The News Tribune gazetesine konuşan bir tanık, olaylar yaşanmadan kısa süre önce bir itfaiye aracının kavşaktan geçtiğini ve kalabalığın dağıldığını ancak kısa süre içerisinde yeniden toplandıklarını söyledi.



Tacoma Polisi sözcüsü Wendy Haddow, polisin sokak yarışçılarına ve bölgedeki sokakları doldurarak yolları tıkayan kalabalığa karşı ihbarlar aldığını ve bu nedenle müdahale ettiklerini söyledi.



Tacoma Polisi sözcüsü Wendy Haddow, devriye aracı olay yerine geldiğinde, kalabalığın aracın camlarına vurmaya başladığını söyledi.



Haddow, 'Camını kıracaklarından korkuyordu' dedi ve polis memurunun kendi güvenliği için olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştığını ekledi.



Tacoma Polis Şefi Mike Ake ise, olayın 'ölümcül güç' olarak soruşturulacağını söyledi ve ekledi: 'Departmanımızın başka bir ölümcül güç kullanımı yaşıyor olmasından endişe ediyorum.'



Belediye Başkanı Victoria Woodards yerel medyaya verdiği demeçte, polis arabası olayına 'karışan herkesin' 'sorumlu tutulduğunu' ve barışçıl gösterileri desteklediğini ekledi.



Önceki gün, ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumuna karşı protesto gösterisi düzenlenmişti.



Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler, kendilerinin şemsiyelerle korumaya çalıştmıştı.