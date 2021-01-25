Yolsuzluğa itiraz etti diye CHP görevden aldı!

Çan İlçesi'nde belediyenin organizasyon işlerini aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıkmasının ardından partisinden ve belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa eden Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı, Belediye Başkanı Bülent Öz sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karışmıştı.



Duruma tepki gösteren CHP İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken Başkan Öz'ün geri adım atmayarak, Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırmıştı.



İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKMIŞTI



CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söylemişti.



GÖREVDEN ALINDI



Çan'da yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi duruma el koydu. Genel Merkez, CHP Gençlik Kollarını Başkanı Tarık Özkan'ın Belediye'de memur olarak görev yapmasına itiraz ederek meclis salonunu terk eden Arslan'ı görevden aldı.