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Yolsuzluğa itiraz etti diye CHP görevden aldı!

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde Belediye Başkanı Bülent Öz’ün adı yolsuzluklara karışan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan’ı belediyeye memur olarak almak istemesiyle başlayan ve CHP’li meclis üyelerinin meclisi terk etmesiyle sonuçlanan gerginliğe CHP Genel Merkezi son noktayı koydu. Yapılan soruşturma sonunda İlçe Başkanı Harun Arslan görevden alınırken, iki CHP’li meclis üyesi disiplin kuruluna sevk edildi.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:22
Yolsuzluğa itiraz etti diye CHP görevden aldı!

Çan İlçesi'nde belediyenin organizasyon işlerini aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıkmasının ardından partisinden ve belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa eden Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı, Belediye Başkanı Bülent Öz sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karışmıştı.

Duruma tepki gösteren CHP İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken Başkan Öz'ün geri adım atmayarak, Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırmıştı.

İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söylemişti.

GÖREVDEN ALINDI

Çan'da yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi duruma el koydu. Genel Merkez, CHP Gençlik Kollarını Başkanı Tarık Özkan'ın Belediye'de memur olarak görev yapmasına itiraz ederek meclis salonunu terk eden Arslan'ı görevden aldı.

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