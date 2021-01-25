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Whatsapp'ta yeni virüs...!!! Bunu sakın yapmayın!

Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çeken WhatsApp şimdilik geri adım atmış ve güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu. Türkiye'de tepkilerin hedefi olan WhatsApp'ın yeni bir virüsü ortaya çıktı. Mesaj yoluyla yayılan ve önce bildirimlerinizi, sonra da ana ekrandaki hızlı cevap verme özelliğini ele geçiren virüs kontrolünüz dışında rehberinizdeki kullanıcılara mesaj atıyor.

Teknoloji / 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:26
Whatsapp'ta yeni virüs...!!! Bunu sakın yapmayın!

Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çeken WhatsApp şimdilik geri adım atmış ve güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu.

YENİ WHATSAPP VİRÜSÜ
Türkiye'de tepkilerin hedefi olan WhatsApp'ın yeni bir virüsü ortaya çıktı. Mesaj yoluyla yayılan ve önce bildirimlerinizi, sonra da ana ekrandaki hızlı cevap verme özelliğini ele geçiren virüs kontrolünüz dışında rehberinizdeki kullanıcılara mesaj atıyor.

Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, WhatsApp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve WhatsApp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.

REKLAM GİBİ GÖRÜNÜYOR

Sabah'ın haberine göre yeni WhatSapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Bir telefon markasının reklamı gibi görünün linke tıklandığında, kullanıcılar kendilerini Google Play Store web sitesine benzer bir web sitesinde buluyor.

BİLDİRİM ERİŞİM İZNİ İSTİYOR

Virüs yazılımı, kullanıcılardan bildirim erişim izni vermelerini istiyor.

Daha sonra bu kötü amaçlı yazılım, solucan saldırısı gerçekleştirmek için bildirimler üzerinden WhatsApp mesajlarını kontrol etmeye başlıyor.

MESAJLARI KONTROL EDİYOR

Özellikle, gelen bir mesaja otomatik olarak yanıt göndermeye programlanmış bu yazılım, WhatsApp'ın gelen mesajlara doğrudan bildirimlerden yanıt vermek için kullanılan hızlı yanıt özelliğini kullanıyor. Bildirimlerin okunması için izin istemenin yanı sıra bu uygulama, aynı zamanda arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim talep ediyor.

Bu, uygulamanın cihazda çalışan diğer uygulamaları kendi penceresiyle kaplayıp kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut sürümünde, kötü amaçlı yazılım kodu yalnızca WhatsApp kişilerine otomatik yanıtlar gönderme yeteneğine sahip. Bu, Android'in hızlı yanıt işlevini destekleyen diğer mesajlaşma uygulamalarına gelecekteki bir güncellemede potansiyel olarak genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geliyor.

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