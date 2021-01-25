Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi

Pandemi sebebiyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.



SOSYAL DESTEĞE 116 MİLYARLIK BÜTÇE



Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı. Ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'nin ilave istihdama vergi teşviki 1.5 milyar lirayı bulacak.



Edinilen diğer bir son dakika bilgisine göre Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Sosyal harcamalar için 81.2 milyar liranın üzerinde bütçe öngörülürken, istihdam için ayrılan kaynak da 35.4 milyar oldu. İstihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 liraya çıkarıldı. Enflasyondaki artış da dul ve yetimlerin maaşlarına doğrudan yansıdı. SSK, Bağ-Kur kapsamında bin 500 lira maaş alanlar 125 lira, 2 bin lira alanlar 167 lira zam aldı.