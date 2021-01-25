USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Cumhuriyet'in ihanet dolu dili 'pes' dedirtti!

Türkiye’nin sipariş ettiği Covid-19 aşıları planlanan tarihten birkaç gün geç geldiği için ‘Kaos’ çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet gazetesi, aynı gecikme Avrupa’da yaşanınca “Geciken aşılar Avrupa’yı kızdırdı’ başlığı attı. Cumhuriyet’in ihanet dolu iki yüzlülüğü “Bu kadar da hainlik olmaz!” dedirtti.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:17
Cumhuriyet'in ihanet dolu dili 'pes' dedirtti!

Koronavirüsle mücadelede etkili mücadele yürüten Türkiye, tüm dünyanın takdirini kazandı.

Türkiye, artan vakaları alınan tedbirler sayesinde kısa sürede azaltarak COVİD-19'a karşı dünyada en etkili mücadele veren ülkerin başında geldi.

Ancak Türkiye'yi her alanda zor durumda bırakmaya çalışan muhalefet ve onun borozanlığını yapan muhalif medya ‘ihanet' derecesinde yalan ve iftira atmaktan geri durmuyor.

Türkiye'de kaos çığırtkanlığı!
Kemalist Cumhuriyet gazetesi, Türkiye'nin sipariş ettiği aşıların planlanan tarihtan bir kaç gün geç gelmesini fırsat bilerek CHP'li isim üzerinden ‘kaos' çığırtkanlığı yaptı. Solak gazete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin “Yeterli aşımız yok, büyük kaos kapıda” açıklamasını haberleştirdi.

Türkiye'nin koronavirüs ile yürüttüğü başarılı mücadeleyi baltalamaya çabalayan Cumhuriyet gazetesi, Avrupa'da aşılar gecikince ise farklı bir dil kullandı.

Avrupa'da 'gecikme'
Cumhuriyet “Geciken aşılar AB'yi kızdırdı” başlıklı haberinde, Biontech/Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üretimindeki aksaklıktan dolayı teslimatta gecikme yaşanmasının Avrupa Birliği'ni kızdırdığını yazdı.

Türkiye'ye karşı düşmanca ve provokatif dil kullanan Cumhuriyet'in ihanet dolu iki yüzlü tavrı “Bu kadar dahainlik olmaz!” dedirtti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı