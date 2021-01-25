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Başkan Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına kesin talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek. Fırsatçılara göz açtırılmayacak. "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz" diyen Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışın arka planında araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Öneriler kabine toplantısına sunulacak. İşte fiyatlarla ilgili olarak atılacak adımlar ve son dakika gelişmeleri

Ekonomi / 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:05
Başkan Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok gıda ürününde yaşanan fiyat artışlarının arka planında olup bitenlerin araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Erdoğan'ın 'Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaş gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım' dediği öğrenildi. Başkan Erdoğan, lokantaların açılması konusunun değerlendirilerek, önerilerin kabine toplantısına sunulacağını söyledi. Erdoğan, bankalara da seslenerek vatandaşın, esnafın, yatırımcının yanında olmaları mesajı verdi. Gerekli yerlere talimatı verdiğini belirten Erdoğan, 'Ama öyle ama böyle bu iş bitecek. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek' değerlendirmesini yaptı.

6 MADDELİK ESNAF DOSYASI

Başkan Erdoğan, önceki gün TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesinde de önemli mesajlar verdi. Başkan Palandöken, görüşmede esnafın sorunlarına çözüm önerilerini içeren altı maddelik dosya sundu.

KONUYU BİZATİHİ İZLİYORUM

Palandöken'in aktardığı bilgiye göre Erdoğan, kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kır bahçesi, halı saha gibi işletmeler ile yalnızca paket servisi yapan lokanta, restoranların müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyete başlaması konusunu kabinede değerlendireceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, 'Kabine toplantısında ilgili bakanlarla konuşacağız. Konuyu bizatihi izliyorum. Bilim Kurulu ile paylaşacağız' değerlendirmesini yaptı.

VATANDAŞI EZDİRMEYECEĞİZ

Enflasyon ve faizi düşürmenin öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, dünyadan örnekler vererek 'Neden bizde yüksek? Vatandaşı hem faiz hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz.

Bankalar vatandaşa, esnafa, işletmelere düşük faizli kredi kullandırmalı. Bunu vatandaşa yansıtmalı' dedi. Bankalara seslenen Erdoğan, 'Bankalar kârlarıyla övünüyor. Kazansınlar ama yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırımcının, sanayicinin yanında yer alsınlar' diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

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