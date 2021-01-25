Bakan Soylu'nun annesine hakaretin cezası…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altına yorumda küfür eden şüpheli E.E. hakkında soruşturma tamamlandı. Sabah'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.



ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesinin fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli E.E. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri sebebiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.