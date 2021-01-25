‘Askeri vesayet demokrasinin sibobudur” demişti! Özlem Gürses'in 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100'de katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanmıştı. Gürses, askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" demişti. Gürses'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de attığı bir tweet ortaya çıktı.



Askeri vesayet özlemini dile getirmiş

Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan ancak TDDD'nin attığı konumla rezil olan askeri vesayet özlemcisi Gürses, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de askeri vesayet özlemini sosyal medya hesabından dile getirmiş.



"Bence uyuyalım"

Demokrasi için tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı yüzlerce şehit, binlerce yaralı verdiğimiz gecede Gürses'in 'Bence uyuyalım' dediği ortaya çıktı. Sözde özgürlük ve demokrasi çığırtkanlığı yapan Gürses darbe girişimi gecesi "İç barış, dostlarımızı artıracağız dedikleri buymuş demek ki... iyi geceler, bence uyuyalım. Çıkıp birbirimizi vuracak halimiz yok" tweetini atarak demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçti.