USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

‘Askeri vesayet demokrasinin sibobudur” demişti! Özlem Gürses'in 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "askeri vesayet demokrasinin ve cumhuriyetin sibobudur" diyen CHP'li Halk TV'nin sunucusu Özlem Gürses'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere göz kırparak "Bence uyuyalım" dediği ortaya çıktı.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:08
‘Askeri vesayet demokrasinin sibobudur” demişti! Özlem Gürses'in 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100'de katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanmıştı. Gürses, askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" demişti. Gürses'in 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de attığı bir tweet ortaya çıktı.

Askeri vesayet özlemini dile getirmiş
Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan ancak TDDD'nin attığı konumla rezil olan askeri vesayet özlemcisi Gürses, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de askeri vesayet özlemini sosyal medya hesabından dile getirmiş.

"Bence uyuyalım"
Demokrasi için tüm Türkiye'nin ayağa kalktığı yüzlerce şehit, binlerce yaralı verdiğimiz gecede Gürses'in 'Bence uyuyalım' dediği ortaya çıktı. Sözde özgürlük ve demokrasi çığırtkanlığı yapan Gürses darbe girişimi gecesi "İç barış, dostlarımızı artıracağız dedikleri buymuş demek ki... iyi geceler, bence uyuyalım. Çıkıp birbirimizi vuracak halimiz yok" tweetini atarak demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı