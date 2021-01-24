USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, vaka sayısının tamamen bittiğini açıklayarak vatandaşlara teşekkür etti.

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 21:20
O şehirde koronavirüs bitti! Konvoyla kutlama yaptılar

Konya'nın Çeltik İlçesinde alınan sıkı tedbir ve önlemlerin ardından koronavirüs vakaları sıfıra indi.

İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran'ın başkanlığında yürütülen tedbir ve önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte ilçedeki vatandaşların da kurallara uymasıyla birlikte ilçe genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı.

'Vaka ve temaslı sayısını sıfırladık'
Kaymakam şöyle konuştu:

'Çeltik ilçemizde sağladığımız tedbirler dolayısı ile şu anda köy ve mahalleler dahil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız. Çeltik ilçesine gelen her vatandaşımızın ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı ve her hafta ilçemize kurulan Cuma pazarında denetimlerimizi hat safhada tutmayı başardık.

'Birlikte Başaracağız' sloganı ile çıktığımız bu yolda bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan başta sağlık çalışanlarımıza, imamlarımıza, muhtarlarımız, ilçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekiplerine 7/24 HES kodu sorgulamasında gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimize, her hafta cuma günleri ilçemizde kurulan pazar yerinde görev alan Vefa Destek Kurulu üyelerimize ile zabıta ekiplerimize, Çeltik Belediyesinin desteklerine, Kamu kurum ve kuruluşlarımızda HES kodu sorgulaması yapan personellerimize, filyasyon ekiplerinde görev alan personellerimize, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, ilçemiz esnaflarına gönderilen bilgilendirme mektubu dikkate alan ilçe esnaflarımıza ve kurallara uyduğunuz için değerli Çeltik'li hemşerilerime teşekkür ederim.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı