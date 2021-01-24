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Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kar yağışı için İstanbul dahil birçok ile tarih verildi!

Meteoroloji beş günlük hava durumu tahmin raporunda kar yağışı için tarih verdi. Son dakika haberine göre; Çarşamba günü yurdun birçok kesiminde etkisini gösterecek olan kar yağışı İstanbul’da karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenirken Perşembe günüyle beraber sıcaklıkların iç kesimlerde ciddi oranda düşeceği bildirildi. Öte yandan Pazartesi günü için Kıyı Ege’de fırtına uyarısı verildi. İşte son dakika haberine dair detaylar ve İstanbul kar yağışı için verilen o tarih…

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 22:09
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kar yağışı için İstanbul dahil birçok ile tarih verildi!

İstanbul ve birçok ilde kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerde Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, Çarşamba günü batı, Perşembe günü iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu tahmin raporuna ait detaylar…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

25 Ocak Pazartesi günü için yayımlanan hava durumu raporunda ise Kıyı Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Bu kapsamda Meteoroloji vatandaşları soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi…

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın (Pazartesi) Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney kesimleri, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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