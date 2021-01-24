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Fransa'da Müslümanları ablukaya alacak skandal tasarı Meclis'ten geçti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un ilk olarak 2 Ekim'de "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak tanıttığı, ardından gelen tepkiler sonrası geri adım atarak "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis tarafından kabul edildi.

Dünya / 24 Ocak 2021 Pazar 09:43
Fransa'da Müslümanları ablukaya alacak skandal tasarı Meclis'ten geçti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2 Ekim'de 'İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele' olarak tanıttığı, gelen tepkiler üzerine 'Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler' olarak değiştirilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis bünyesindeki özel komisyon tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet ilkelerini pekiştirmeyi amaçladığını savunduğu' yasa tasarısının Ulusal Meclisteki özel komisyonda geniş çapta kabul edildiğini belirtti.

'Sadece bugünün zorluklarına karşı koymak için değil, cumhuriyet değerlerini savunmak amacıyla gelecek için bir yasa yapıyoruz' ifadesini kullanan Darmanin, ülkede yükselişe geçen 'aşırı sağcı ve solcu' yapıların da tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

MÜSLÜMANLARI 'ABLUKA' ALTINA ALAN TASARI

Tasarının şubatta Ulusal Meclise sunulması bekleniyor.

Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler yasa tasarısı Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği ve çok nadir gerçekleşen durumları kronik bir sorun gibi gösterme çabası taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da, ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelleyerek ülkedeki Müslüman toplumun eğitim seçimlerine de kısıtlama getiriyor.

Dini veya başka sebeplerle hastaların doktorlarını cinsiyete göre tercih etmesini yasaklayan tasarı, oluşturulan yeni bir mekanizma ile muhalif görüşlerin 'nefreti körükleyici paylaşımlar' adı altında değerlendirilip bastırılmasının önünü açıyor.

Tasarı, ayrıca tüm kamu görevlileri için 'sekülerlik eğitimini' zorunlu kılıyor.

Fransa

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