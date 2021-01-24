Dünyanın gözdesi Türk Siha'ları şimdi de Netflix'te!

NETFLIX yeni bir dizi yayınladı. 'Casusluk Sanatı' adındaki dizi şimdiden Netflix kullanıcılarının gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Dizinin ilk bölümünde, yeni istihbarat teknolojilerinden bahsederken göklerden izlemenin nasıl önemli olduğunu anlatılıyor. Burada ise izleyicinin karşısına bir sürpriz çıkıyor. Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor.



200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan NETFLIX, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor. Türk İHA'larının gelişmiş istihbarat teknolojilerini anlattığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı göstermesi bakımından kayda değer.