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Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi sabahı ülkemizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.'' dedi.

Sağlık / 24 Ocak 2021 Pazar 14:09
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi sabahı ülkemizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.


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