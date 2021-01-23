MHP Keçiören İlçe Teşkilatı. Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ‘Sokak hayvanlarına barınak ve yiyecek imkanı sağlamak için Keçiören'de geniş kapsamlı bir çalışma yaptı.







Bu anlamda kedi ve köpeklerin kalabilecekleri kulübeler yaptıran MHP Keçiören İlçe Teşkilatı, ilçenin dört bir noktasına onlarca kulübe yerleştirdi. Her kulübeye bol miktarda yiyecek koymayı da ihmal etmeyen MHP Yöneticileri yapılan faaliyetten dolayı son derece mutlu oldukları ifade ettiler. MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu yaptığı açıklamada;



“Ankara'da aşırı soğukların etkili olduğu günlerde gerçekleştirilen proje ile sokak hayvanlarına barınak ve yiyecek imkanı sağlanmış oldu. Böyle bir faaliyet yapmış olmaktan son derece mutluyuz” dedi.







Aksu yaptığı açıklamada; “İçimizi ısıtan görüntüler ile karşılaştık. Kulübelerine kavuşan Hayvanların mutlu olduklarını görmemiz bizleri çok sevindirmiştir ” diye ifade etti. İlçe Başkanı Arif Aksu son olarak şunları söyledi;



“Proje ile çocukların Hayvanlar ile bağ kurması ve merhamet duygularının gelişmesi de hedefleniyor. Bu anlamda çocuklarımızın da içinde bulunduğu bir organizasyon gerçekleştirdik. Ayrıca bu proje sadece Keçiören'de değil Ankara'nın dört bir yanında uygulandı. İl Başkanımız Sayın Turgay Baştuğ'a da böylesine anlamlı proje ortaya koyduğu için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.







Proje için sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullandığı gözlemlenen MHP yöneticileri, kısa sürede Türkiye gündemine girmeyi de başardı.







