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İYİ Parti Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kara'dan skandal doğum günü partisi!

İYİ Parti Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kara khttp://88.255.157.70:1008/haberzen/fckeditor/editor/images/spacer.giforonavirüs yasaklarını hiçe sayarak doğum günü partisi düzenledi. Canlı olarak yayınlanan doğum günü partisinde konukların alkolü fazla kaçırması üzerine skandal görüntüler ortaya çıktı. Alkolü fazla kaçıran davetliler deve öperek bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:38
İYİ Parti Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kara'dan skandal doğum günü partisi!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, dün gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi.

KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR

Aydın'daki bir deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse adeta meydan okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.



ALKOLÜN DOZU ARTINCA DEVELERİ ÖPTÜLER

Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.



TEPKİ ÇEKTİ

Aydın'da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

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