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Baro başkanından tuhaf savunma! Kötülükle mücadele çağrısı 'hukuksuz'muş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen yıl cuma namazı hutbesinde İslam'ı referans alan sözlerini hedef alan açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, savcılıktaki savunmasında, Erbaş'ın insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının 'hukuksuz' olduğunu iddia etti.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:39
Baro başkanından tuhaf savunma! Kötülükle mücadele çağrısı 'hukuksuz'muş

İstanbul 1. No'lu Barosu; geçen yıl Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak hedef almıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim ve hadis-i şerifleri referans aldığı hutbesindeki eşcinseller ile ilgili sözlerine karşı, İslam'ı karalama açıklaması yapan İstanbul 1 No'lu barosu büyük tepki toplamıştı. Avukat Fatih Danaloğlu ise söz konusu açıklamada İslam dinine açık bir saldırı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 1 No'lu Barosu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere bir kısım sorumlu baro yöneticisi avukatların savunmaları alındı. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, verdiği savunmada İslam'ın kaynaklarına yönelik hakaret ve toplumun bir kesimini diğerine karşı kışkırtan tavır ve tutumunu devam ettirdi. Erbaş'ın İslam'ın arkasına saklandığını ve açıklamalarının kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu iddia eden Durakoğlu, kötülüklere karşı birlikte mücadele etme çağrısının hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

'HARAMDAN SAKININ' DEMEK AİHM KARARLARINA AYKIRIYMIŞ

Savunmasında, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı hutbe için 'nefret dili' ve 'ötekileştirici' nitelemesi yapan Durakoğlu, kendi açıklamalarının ise ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedi. Erbaş'ın okuduğu hutbenin toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne süren Durakoğlu, okunan hutbede ele alınan konunun Erbaş'ın şahsi düşünceleri olduğunu iddia etti ve Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla dini değerlerin arkasına saklanarak eşcinsellere karşı nefret dili kullandığını öne sürdü. Durakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı'nın en temel görevi olan insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının AİHM kararlarına göre hukuka aykırı olduğunu söyledi.

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