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Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Ekonomi / 22 Ocak 2021 Cuma 10:42
Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatıyor

Emekli zam farkları ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 'Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz.' dedi.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşa, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları bugün ödenecek.

YAKLAŞIK 794 MİLYON LİRALIK FARK ÖDEMESİ
Aylıklarını her ay alan vatandaşlara, ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

SSK VE BAĞ-KUR ÖDEMELERİ
“2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek.” diyen Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

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