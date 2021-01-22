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Yeni hamle geldi! Trump azledilecek mi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azline ilişkin metni Pazartesi günü Senato’ya sunacak. Trump’ın görevden alınması için 67 senatörün, eski Başkan’ın suçlu olduğu konusunda oy kullanması gerekirken, Senato’da çoğunluk Demokratlarda olsa da 17 Cumhuriyetçinin destek oyu gerekiyor.

Dünya / 22 Ocak 2021 Cuma 22:49
Yeni hamle geldi! Trump azledilecek mi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak'ta eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'a ilişkin azil metnini Pazartesi günü Senato'ya sunacak.

Pelosi'nin Trump'a yönelik azil metnini, Pazartesi günü Senato'ya sunacağı, Senato'nun yeni çoğunluk lideri Demokrat Senatör Chuck Shumer tarafından da doğrulandı.

Azil davasının görüşülmesine, metnin Senato'ya ulaşmasından bir gün sonra başlanması planlanıyor. Ancak Trump'ın adil yargılanması ve savunma ekibini kurabilmesi için zamana ihtiyacı olabileceği nedeniyle sürenin uzatılabileceği tahmin ediliyor. Metnin Sernato'da görüşülmesine ilişkin tarihin değiştirilmesi için Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak karar alması gerekiyor.

Trump'ın görevden alınması için 67 senatörün, eski Başkan'ın suçlu olduğu konusunda oy kullanması gerekirken, Senato'da çoğunluk Demokratlarda olsa da 17 Cumhuriyetçinin destek oyu gerekiyor.


Trump, başkanlık görevini yeni Başkan Joe Bidena devretmiş olsa dahi azil davası sonucu suçlu bulunması halinde tekrar ABD Başkanı adayı olma hakkını kaybedecek.

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