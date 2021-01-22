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Türkiye için tedirgin edici açıklama!

Geçtiğimiz günlerde NASA’nın yayımladığı kuraklık haritasında Türkiye için tedirgin edici tablo da gözler önüne serilmişti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilimiz susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırken yeni bir uyarı da Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan (WWF) son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda WWF’nin gerçekleştirdiği Su Riski Filtresi isimli çalışmada 10 ilimiz için küresel ölçekte bir risk taşıdığı ifade edildi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 21:19
Türkiye için tedirgin edici açıklama!

İstanbul ve birçok ilde baraj doluluk oranlarının kritik seviyenin altına düşmesiyle adeta alarm verilmişti. NASA ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasında yaşanan susuzluk tehditi gözler önüne serilirken bir açıklama da WWF'den geldi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yürütülen Su Riski Filtresi isimli çalışmada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerin olduğu toplam 10 kentin küresel ölçekte yüksek su riski taşıdığı bildirildi…

WWF'DEN 10 İL İÇİN TEDİRGİN EDEN UYARI!

İklim değişikliğinin etkileri ülkemizde tüm boyutuyla yaşanırken yağışların ciddi oranda azalması durumu susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmamıza neden olmuştu. WWF'den gelen son dakika açıklamasında Türkiye için kuraklık tehlikesinin kapıda olduğunu ortaya koydu…

SU SEVİYELERİ ALARM VERİYOR

"Bugün artık iklim değişikliğinin etkilerini ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde yaşıyoruz. Musluğumuzdan akan ve kolayca erişilebilir gördüğümüz suyun değerini ne yazık ki barajlardaki su seviyeleri alarm verdiğinde fark ediyoruz."


WWF- Türkiye Başkanı Uğur Bayar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılı Küresel Risk Raporu'na göre, önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya ekonomisini etkileyecek ilk beş riskin bulaşıcı hastalıklar, kitle imha silahları ile iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve su krizini de kapsayan doğal kaynak krizi olduğunu belirtti. Türkiye'nin su kaynaklarının da risk altında olduğunu söyleyen Bayar, "Son 50 yılda Türkiye'deki sulak alanların yarısı, su miktarı ve kalitesi bakımından, sağlıklı yapısını kaybetti. Bir başka deyişle üç Van Gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi" dedi.

RİSK HEM YÜZEY HEM YER ALTINDA

Riskin sadece yüzey sularıyla da sınırlı olmadığı, yer altı su seviyelerinin de alarm verdiğini kaydeden Bayar, "Orman alanlarımızı kaybetmemiz de kuraklığa zemin hazırlayan bir başka etken. Su kaynaklarının yönetiminde ve kentleşme, tarım, gıda, üretim, enerji gibi alanlarda doğayı gözardı eden yaklaşımlar, hidrolojik müdahaleler ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar karşısında susuzluk riskini daha ciddi ve sistemli ele almak zorundayız" diye konuştu.

10 KENT KÜRESEL YÜKSEK RİSK LİSTESİNDE

Akarsular ve göllerin sadece barındırdıkları canlılar için değil, insan için de yaşam kaynağı olduğunu belirten WWF Küresel Tatlısu Programı Başkanı Stuart Orr, WWF'in gerçekleştirdiği Su Riski Filtresi çalışmasına göre küresel ölçekte su riski yüksek şehirlerin arasında Türkiye'den 10 şehrin yer aldığını vurguladı. Orr, bu şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya olarak açıkladı.

SEFERBERLİK ZAMANI

Türkiye'de susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğunu söyleyen WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçmemiz gerekiyor. Sanayide suyu kirletmeden, verimli kullanarak, temiz üretim yatırımları teşvik edilmeli. Jeotermal enerji üretiminde açığa çıkan yüksek kimyasal ve ağır metal içeren atık suların geri basılması yerine yüzeysel su kaynaklarına bırakılmasının önüne geçilmeli. Denetimlerde sıfır tolerans yaklaşımı benimsenmeli. Kentlerimizde dağıtım kayıplarını ve kaçakları önlenmeli ve evlerimizde her damla tasarruf edilmeli. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz" şeklinde konuştu.

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