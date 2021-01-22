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Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti!

Yeni Akit yazarı tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti. Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 09:44
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti!

Son dakika edinilen bilgiye göre Mücahit Birinci, gerçek adı 'Niyazi Birinci' olan Yeni Akit yazarı tarihçi yazar 'Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Tarih sohbetleri ile gençlerin yolunu aydınlatan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından babasının vefat haberini duyurdu.

Birinci yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." ifadelerini kullandı.



Hastaneye kaldırılmıştı

Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu Kasım ayında hastaneye kaldırılmıştı. Mücahit Birinci, babası Yavuz Bahadıroğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade etmişti.

Twitter'dan açıklama yapan Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun tedavisinin sürdüğünü ve takılan stentin kayması nedeniyle böbreğin çalışmadığını ifade ederek Bahadıroğlu'nun sağlık durumunda ciddi risk bulunduğunu söylemişti.

Bahadırdoğlu için baş sağlığı mesajı

Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini alan sevenleri, dostları ve birçok siyasi sosyal medyadan 'baş sağlığı' mesajı yayımladı.

İşte o mesajlardan bazıları:





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