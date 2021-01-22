İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu! Müdür dahil 40 kişi...

İstanbul Küçükçekmece tapu Müdürlüğü'nde aralarınad Tapu müdürünün de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 37 kişi gözaltında...



Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında Tapu Müdürünün de olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



OPERASYONDA 37'Sİ YAKALANDI



Düğmeye basılan operasyonda 40 isimden 37'si gözaltına alıdı.



