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İstanbul'da dehşet! Magandalar otobüs şoförünü ve oğlunu hastanelik etti!

Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 12:06
İstanbul'da dehşet! Magandalar otobüs şoförünü ve oğlunu hastanelik etti!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti. Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darp etti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.

OĞLU DA DARP EDİLDİ

Darp mağduru Durgun'un iş arkadaşı İlyas Esen, '48H Hamidiye Mahallesi- Şişli hattını çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun güzergah üzerinde bulunan Girne Caddesi durağında yolcu aldığı esnada sözlü taciz ve tahriklere rağmen görevine devam etti.

Fakat arkadaşlarını da yanına alıp Kağıthane Merkez durağında otobüsün önünü keserek aracın camlarını kırarak araç sürücüsü ve araçta bulunan oğluna saldırarak darp eden magandalar olay yerinden kaçtılar. Hastaneye kaldıran araç sürücüsü Durgun Okmeydanı Şehir Hastanesine, oğlu ise Çapa Tıp Fakültesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kırıklar ile darp raporu alındı ve saldırganlardan şikayetçi olundu. Trafikte canını dişine takarak çalışan ve özellikle pandemi sürecinde kendinden fedakarlık gösteren otobüs şoförlerine karşı yapılan bu saldırıların son bulmasını temenni ederek yetkililerin bu konu hakkında yasa kapsamında koruma altına alınması için çalışma başlatılması gerekiyor' dedi.

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