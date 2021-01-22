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İBB otobüslerin tabelasındaki kodları kaldırıyor!

İBB hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında kodlar yerine, artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 11:24
İBB otobüslerin tabelasındaki kodları kaldırıyor!

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı zamanlardan itibaren, başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alınmıştı.

Bu tedbirlerin en önemlisi ise sosyal mesafe...

Ancak İstanbul'da çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uyguladığı politikalardan mümkün olmadı.

SEFER SAYISININ ARTMASI BEKLENİYORDU, OLMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, sefer sayısını artırmak yerine yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü.

Yapılan yeni sefer planlamasında, aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda güncelleme yapılması kararı alındı.

ESKİ TABELALAR TARİH OLUYOR

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor.

Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine, metrobüs aracı hangi istasyona kadar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

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