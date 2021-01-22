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Bakan Soylu duyurdu! Beklenen ekip göreve başlıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım programına katıldı. 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini belirten Bakan Soylu ayrıca, "Polis Arama Kurtarma birimi, afet yönetim stratejimizin bilinçli bir projesidir. Toplam 2240 personele eğitim verilmesini planladık ve şu ana kadar bin kişinin eğitimi tamamlandı. Polis Arama Kurtarma ekipleri bize büyük destek sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 11:43
Bakan Soylu duyurdu! Beklenen ekip göreve başlıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım programına katıldı. Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Şunu ifade etmek isterim ilk önce JAK afet anına çok büyük disiplin getirmiştir, daha sonra sivil toplum örgütlerimiz, AFAD, şimdi de Polis Arama Kurtarma ekipleri bize büyük destek sağlayacak. Bir öğünde 10 bin yemek verebilecek mobil desteğimiz var. Bunu 30 bine çıkarmak için çalışmalarımız var. Daha büyük bir afetle karşılaştığımızda deprem anında ihtiyaç duyulan şeylere kapasiteyi sürekli artırıyoruz.

AFAD sadece afetleri koordine etmiyor. Afet öncesi, afet anı ve sonrasını koordine ediyor. Üzerine düşen vazifeyi ortaya koyuyor, tebrik ediyorum. 2019-2020 döneminde deprem hareketliliği arttı. 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettik. 51 milyon kişiye afet eğitimi vermek istiyoruz.

2021 yılında eğitim sayacı oluşturduk, İçişleri Bakanlığı'nın sitesine de ekleyeceğiz. Şu anda sayı 26 binde, yıl sonunda 51 milyona ulaşmak istiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık.

Polis Arama Kurtarma birimi, afet yönetim stratejimizin bilinçli bir projesidir. Toplam 2240 personele eğitim verilmesini planladık ve şu ana kadar bin kişinin eğitimi tamamlandı.

Güçlü medeniyet hattımız var, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Afet eğitimlerine her vatandaşımızın kulak kabartmasını rica ediyorum. Afetlerde arkadaşlarımız hiçbir riskten kaçınmayarak

Bu yıl afet eğitim yılı. İşin ucunu bırakmayalım. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Her programımızda afet eğitimi mutlaka vereceğiz. İnanırsak başaracağız.

Bakın KADES'de 70 bin ihbar yapıldı ve 5 dakikada ulaşıldı. Yine bu konuda da farkındalık oluşturmalıyız. Yeni kurulan Polis Arama Kurtarma birimimize başarılar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza memnuniyetlerimizi iletiyorum.

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