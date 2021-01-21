Vaniköy Camii'ndeki yangın ile ilgili soruşturma tamamlandı! Kasıt var mı?

Vaniköy Camii'ndeki yangın ile ilgili soruşturma tamamlandı! Kasıt var mı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.