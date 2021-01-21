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Tiktok'tan yeni gizlilik politikası!

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için kullanıcı mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan ve gizliliği ön plana alan yeni güncellemesini duyurdu.

Teknoloji / 21 Ocak 2021 Perşembe 23:44
Tiktok'tan yeni gizlilik politikası!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in gizlilik politikasındaki değişikliklerin arından sosyal medya platformlarının kişisel güvenlik ve gizlilikleri ihlal edip etmediği üzerine tartışmalar başlamıştı.

Gençler arasında popülaritesini her geçen gün arttıran Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için yeni düzenlemeler getirdi.

13-15 YAŞ ARASINA ÖZEL GİZLİLİK AYARI

18 yaşından küçük kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan düzenlemelere göre, bugünden itibaren 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştirilecek. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek.

Ayrıca, bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak. Bununla birlikte platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek.

5,7 MİLYON DOLAR CEZA ALMIŞTI

Şubat 2019'da o zamanlar Musical.ly olarak bilinen TikTok, ABD'deki çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiği için Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

TÜRKİYE’YE TEMSİLCİ ATAMIŞTI

TikTok geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye temsilci atama kararını açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan gelmiş, Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun"

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