HDPKK'lı milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan skandal hareket! Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

CHP'nin ittifak ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP yine rahat durmadı. Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı.