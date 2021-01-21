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HDPKK'lı milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan skandal hareket! Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

CHP'nin ittifak ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP yine rahat durmadı. Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 11:40
HDPKK'lı milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan skandal hareket! Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü.

Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasında çıkarken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi.

Ailelerin 'Evladımız nerede?' sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı.

Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Milletvekili

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