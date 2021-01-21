Evlere şenlik ‘Bunak kadın’ savunması! Mehmet Durakoğlu Yargıtay’ın üzerine yıktı

Halk TV’de Ayşenur Arslan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasında yaşanan “bunak” diyaloğu gündemdeki yerini koruyor. Ayşenur Arslan’ın, “Bunak kadın, demek suç mu” diye sorması üzerinde, Arslan’ın birisine hakaret edeceğini düşünerek cevap veren Durakoğlu, “Hayır suç olduğunu düşünmüyorum” dedi. Ayşenur Arslan, “Bana diyorlar ama” dedikten sonra Durakoğlu, “O zaman suç olur” diyerek hukukun kendilerine göre eğilip bükülebilen bir şey olduğunu gözler önüne serdi.



Topu Yargıtay’a atan Mehmet Durakoğlu şunları söyledi:



“Ayşenur Arslan, ‘Bunak kadın demek hakaret midir?’ dedi. Canlı yayında verdiğim yanıtı aynen burada tekrarlayabilirim, ‘Bu bir tıbbi terim olarak değerlendirilebilinir. Gerçekten ‘bunamış’ birine ‘bunak’ olduğunu söylemek elbette hakaret değildir. Ancak sonra bu ifadenin kendisine karşı söylendiğini belirtti. Kimin bu sözü söylediğini anlattı. O zaman elbette yanıtım farklı oldu. Ayşenur Arslan, ‘bunamış’ biri olmadığına göre elbette ki bu söz ‘hakarettir’. Maalesef ülkede yargı bağımsız olmadığı için Yargıtay’da bu konuda bir içtihat oluşamıyor. Tüm değerlendirmeler, o sözü ‘kimin söylediği’ ve ‘kime söylediği’ üzerine yapılıyor.”



Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Durakoğlu’nu bu sözleri de masaya yatırıldı. Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Durakoğlu Yargıtay içtihatlarını merak ediyorsa, açsın internet sitesinden baksın. Tabi Durakoğlu DHKP-C’lilere nasıl destek veririz diye onun peşinde koştuğu için, tabi Yargıtay içtihatlarını takip edemiyor” dedi.



DHKP-C’li terörist Ebru Timtik öldükten sonra Mehmet Durakoğlu’nun yönetimi altındaki İstanbul Barosu’na, teröristin fotoğrafı asılmıştı.