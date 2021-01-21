Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığında düzenlenen programın ardından binadan çıkarak evlat nöbeti tutan ailelere zafer işareti yapan Katırcıoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.



NE OLMUŞTU?



Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine yönelik saldırı ve tehditlerini sürdüren HDP'den çirkin bir hareket daha geldi. Annelerin sesine kulak tıkan ve her ortamda aileleri çirkin iftiralarda bulunan HDP'liler, bu saldırılarına bir yenisi daha eklendi.



HDP'Lİ VEKİLDEN PROVOKATİF HAREKET



Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu sabah saatlerinde annelerin eylem yaptığı HDP il binasına geldi. HDP'li milletvekillerini gören aileler, çadırdan çıkıp konuşmak istediler.



Aileler, 'çocuklarımız nerede' diye sorduğu milletvekilleri, annelerin sesini duymazdan geldi. Aileler seslerini yükseltince, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ailelere dönüp zafer işareti yaptı. Bu harekât karşısında ortam bir anda gerildi. Aileler, polis barikatını geçip binaya girmeye çalıştı. Polis ve çevredekiler aileleri sakinleştirmeye çalışırken, oğlu Yusuf için evlat nöbetini tutan baba Celil Begdaş sinir krizi geçirdi.



Olduğu yerde yere yığılan babaya, 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Milletvekilleri, araçlarına binip parti binasından uzaklaşırken, aileler 'kahrolsun HDP-PKK' diye sloganlar atıp tepkilerini gösterdiler.



EVLAT NÖBETİNİ SÜRDÜREN BABA FENALAŞTI



Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, durama tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.



