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Biden başkan olduktan sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray sitesindeki gizli mesaj!

Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak görevine resmen başladı. Biden'ın ABD Başkanı olması ile beraber Beyaz Saray'ın internet sitesi de yenilendi. Bu yenilemede, internet sitesinin HTML kodları arasında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından servis edilen bu olay, sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yerini aldı.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 12:14
Biden başkan olduktan sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray sitesindeki gizli mesaj!

ABD'de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

ABD'de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

Beyaz Saray'ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" mesajı verildi.

Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.



BAŞVURU ABD VATANDAŞLARINA ÖZEL

Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

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