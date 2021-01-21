Bakan Soylu o alçağın serbest bırakılmasına isyan etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 45 gündür hastanede yatan annesine küfreden alçağın serbest bırakılmasına isyan etti.







SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ!



Soylu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; '45 gündür anam hastanede Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım