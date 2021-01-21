5G hayatımızda neleri değiştirecek?

4G/LTE teknolojileriyle internetimizin çok hızlandığını düşünüyoruz; ancak 5G hayallerin sınırlarını zorlayacak çapta büyük bir hız sunacak. 4G teknolojisiyle 50 milisaniyede inen bir dosya, 5G ile sadece 1 milisaniyede inecek. Örneğin ultra HD kalitede bir film indirmek istiyorsanız 5G ile 6 saniyede bu filmi indirebileceksiniz. 4G ile bu süre 1 saati buluyor.



Her şey akıllanacak



Nesnelerin İnterneti kavramı hayatımıza daha fazla dahil olacak. 5G ile birlikte çok daha fazla sayıda eşya birbirleriyle konuşmaya başlayacak. Akıllı evler, araçlar, anahtarlar, lambalar, yüzükler, kolyeler vb. pek çok eşyanın akıllandığı bir çağa gireceğiz.



5G ile hayatımızda neler değişecek



5G kendi zırhıyla beraber geliyor

5G, savunmasız bir teknoloji değil ve güçlü bir güvenlik sistemine sahip. Büyük veriyi dünyaya yayacak olan 5G'nin elbette güvenli olmaması söz konusu olamaz. Siber saldırılar ve hacker'lar yine tehdit olmaya devam edecek; ancak işleri bugünkünden çok daha zor olacak.



Otonom araçlar, yani sürücüsüz araçlar, adından da anlaşılacağı üzere, seyir sırasında sürücü ihtiyacını ortadan kaldıran bir teknolojinin ürünleri olarak tanımlanabilir. Bu tip otomobiller sahip oldukları donanım ve yazılımlarla, otomatik olarak hareket edebilecekler. Trafik ışıklarını tanımlayan sensörler, park sensörleri, uzun ve kısa mesafeli takip imkanı sunan sensörler ve daha nicesi etrafı ile sürekli olarak haberleşerek tüm hamleleri yerine getirecek.



Otonom araçlar için olmazsa olmaz teknolojilerden biri olan 5G teknolojisi, ultra hızlı veri aktarımı ve 1 ms altında gecikme süreleri ile son derece kritik. Ortaya çıkan rakamlar ise gerçekten inanılması zor seviyelerde. Otonom araçların, hayatımıza tamamen girdiğinde, bir gün içinde araç başına 4000 GB veri tüketmesi bekleniyor! Her bir araç 4 TB civarında veri alışverişi yapacak. Bu trafiğin sağlanması ise 5G ile mümkün olacak.



5G ile hayatımızda neler değişecek



Oyunları oynamak için konsola ya da PC'ye ihtiyaç duymayacağız



Google Stadia platformu, oyuncuların konsol veya PC gibi donanım bileşenlerine ihtiyaç duymadan internet üzerinden oyunları oynayabilmesine imkan veriyor. Bugünün internet altyapısıyla çok da revaçta değil. Ancak 5G ile internet jet hızında olduğunda oyunları herhangi bir cihaza indirmeden doğrudan internet üzerinden 'stream' ederek oynayacağız. Sadece bir oyun kolu ve televizyon, oyun deneyimi için yeterli olacak.



Sağlık sektörünü de değiştirecek



5G, pek çok alanda hayatımızı değiştirecek. Sağlık sektöründe uzaktan yapılacak cerrahi işlemler, 5G ile olanaklı bir hale gelecek. Ameliyatlar dahi 5G üzerinden yapılabilecek; çünkü milisaniye hızları konuştuğumuz bir teknoloji uzaktan cerrahi operasyonların yapılmasına bile imkan verecek. Doktor, 5G üzerinden robotları kullanarak bir başka ülkede dahi olsa operasyon gerçekleştirebilecek. Kaynak : Hürriyet